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У Міноборони не виключають нових провокацій РФ напередодні 9 травня

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Середа 04 травня 2022 17:23
У Міноборони не виключають нових провокацій РФ напередодні 9 травня Фото: у Міноборони не виключають нових провокацій РФ напередодні 9 травня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може готувати нові провокації або ж збільшити кількість обстрілів у зв'язку зі святкуванням 9 травня. Україна намагається бути пильною на всіх напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії", - наголосив Мотузяник.

За словами речника Міноборони, для Росії велика проблема те, що вона станом на сьогодні досі не досягла своїх стратегічних цілей. Також наразі немає інформації. щодо можливого проведення параду в Маріуполі на 9 травня.

"РФ любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - відзначив Мотузяник.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало останні новини щодо того, що саме Росія може готувати на 9 травня.

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