З початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 617 дітей

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 617 дітей. Жертвами стали понад 219 неповнолітніх, ще 398 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1570 закладів освіти, з них 111 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.