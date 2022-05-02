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Більше чверті російських сил вторгнення в Україну виведені з ладу, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 08:43
Більше чверті російських сил вторгнення в Україну виведені з ладу, - британська розвідка Фото: чверть батальйонно-тактичних груп РФ вже виведені з ладу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія несе важкі втрати в Україні. Близько чверті її батальйонно-тактичних груп вже виведені з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонно-тактичних груп, що становить приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності.

"Швидше за все, більше чверті цих підрозділів в даний час виведені з ладу", - вважають в Міноборони Британії.

При цьому в деяких з найбільш елітних частин Росії, в тому числі Повітряно-десантних військ (ВДВ), спостерігаються найвищі показники втрат.

"Росії, ймовірно, будуть потрібні роки, щоб відтворити ці сили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд DailyMail опублікував матеріал із заявою міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса. Він вважає, що "Росія використає парад 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для вирішального удару по Україні".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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