Більше чверті російських сил вторгнення в Україну виведені з ладу, - британська розвідка
Російська армія несе важкі втрати в Україні. Близько чверті її батальйонно-тактичних груп вже виведені з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонно-тактичних груп, що становить приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності.
"Швидше за все, більше чверті цих підрозділів в даний час виведені з ладу", - вважають в Міноборони Британії.
При цьому в деяких з найбільш елітних частин Росії, в тому числі Повітряно-десантних військ (ВДВ), спостерігаються найвищі показники втрат.
"Росії, ймовірно, будуть потрібні роки, щоб відтворити ці сили", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше британський таблоїд DailyMail опублікував матеріал із заявою міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса. Він вважає, що "Росія використає парад 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для вирішального удару по Україні".
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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