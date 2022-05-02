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Знищили два танки та бліндаж. ЗСУ провели успішну операцію в Харківській області

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Харьків, Понеділок 02 травня 2022 09:44
Знищили два танки та бліндаж. ЗСУ провели успішну операцію в Харківській області Фото: ЗСУ провели успішну операцію в Харківській області (скриншот із відео/facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Харківській області ЗСУ спільно з військовими Руху опору ліквідували скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин. Також було уражено бліндаж російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у понеділок, 2 травня.

"За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях", - звітують військові.

Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються.

В Генштабі додають, що в результаті спільних дій воїнів Сил оборони України втрати росіян склали: два знищених танки - Т-90 та Т-80БВМ та багатоцільовий транспортер (МТЛБ). Також один МТЛБ вдалось пошкодити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою. З роботою ППО були пов'язані ранкові звуки вибухів у місті.

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