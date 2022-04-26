ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ за добу 17 разів обстріляли мирних жителів Луганської області, - глава ОВА

Новость на русском →
Луганська область, Вівторок 26 квітня 2022 08:32
Війська РФ за добу 17 разів обстріляли мирних жителів Луганської області, - глава ОВА Наслідки російських обстрілів міст Луганської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області російські окупанти здійснили 17 обстрілів по цивільному населенню протягом доби. В результаті ворожих атак серйозні пошкодження зафіксовані в Попасній, Лисичанську, Гірській громаді.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві - Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків в Лисичанську, двох - в Попасній, щонайменше одного - в Гірському", - розповів чиновник.

Інформація щодо можливих загиблих і постраждалих в результаті атак зараз перевіряється.

Наслідки ворожих обстрілів міст у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Глава ОВА також розповів, що нині війська РФ продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного, і намагаються захопити Попасну - там тривають бої.

За минулу добу бійці ЗСУ відбили в Донецькій і Луганській областях 6 ворожих атак, а також знищили 4 російських танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць бронетехніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправники та 1 зенітну установку.

Також українські підрозділи ППО збили в небі над Донбасом 2 ворожих літаки та 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що 25 квітня війська РФ зайшли в селище Новотошківське Луганської області, попередньо зрівнявши його з землею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ Попасная Рубежное Війна Росії проти України
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні