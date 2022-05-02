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Ракетний обстріл по Одесі: є загиблі та постраждалі

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Понеділок 02 травня 2022 19:41
Ракетний обстріл по Одесі: є загиблі та постраждалі Фото: внаслідок вогню по Одесі є загиблі та постраждалі (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок вогню є постраждалі та загиблі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси", - пише Марченко.

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вогню є загиблі та постраждалі, однак їх кількість наразі не уточнюється.

За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, ракета окупантів зачепила релігійну споруду московського патріархату.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти ракетами пошкодили інфраструктурні об'єкти міста й релігійну споруду.

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