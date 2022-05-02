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У Запоріжжя почали прибувати врятовані з Маріуполя

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Запоріжжя, Понеділок 02 травня 2022 14:08
У Запоріжжя почали прибувати врятовані з Маріуполя Фото: у Запоріжжі почали прибувати врятовані з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі почали прибувати врятовані жителі Маріуполя. З міста вдалося евакуювати більше ста жінок, дітей і літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення військової служби правопорядку у Збройних силах України в Facebook.

"Більше ста цивільних жителів Маріуполя, що два місяці рятувалися разом із захисниками Маріуполя в підземних сховищах "Азовсталі" від бомбардувань і артобстрілів РФ прибули в Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що люди отримують все необхідне – гаряче харчування, медикаменти, продукти.

Крім того, медики оглядають постраждалих, а також надають психологічну допомогу.

За уточненою інформації від Запорізької ОВА, до Запоріжжя стали прибувати жителі Маріуполя на власному транспорті. Людей, яких евакуювали з "Азовсталі", очікують в обласному центрі через кілька годин.

Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.

Як поінформували в Нацгвардії, відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі".

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Запоріжжя Маріуполь евакуація
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