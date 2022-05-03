Війна не зупиниться на Україні. Данілов закликав Казахстан і Молдову готуватися до нападу РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не зупиниться на Україні і Казахстану разом з Молдовою слід готуватися до нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данілова.

"Зараз світ почав такий рух з багатьма процесами. Я впевнений, що на Україні ця війна не зупиниться. Буде ще багато інших речей. Лавров днями сказав, що казахи і молдавани - це брати. Готуйтеся, брати казахи і брати молдавани", - заявив Данілов.

Нагадаємо, джерела британського видання The Times стверджують, що Російська Федерація вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови.

Ми також писали про те, що в МВС України відреагували на можливе вторгнення РФ до Молдови.

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