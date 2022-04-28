У Росії зізнались у викраденні понад 1 млн українців

Росія "без участі української влади" вивезла на свою територію вже понад 1 млн громадян України. При цьому серед депортованих більш як 138 тисяч - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини"

Лише за минулу добу, російські військові перевезли 16 480 українців, з них 3 354 - неповнолітні.

"Минулої доби, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них - 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції - вже 1 002 429 осіб, з яких 183 168 дітей", - заявив керівник Наццентру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

Крім того, як стверджує Мізинцев, нібито більш як 2,75 млн українців та іноземних громадян "попросили їх евакуювати".

Нагадаємо, як розповів президент України Володимир Зеленський, орієнтовно 500 тисяч українців були фактично депортовані окупантами. Ворог примусово вивіз їх до "ЛДНР" і Росії.

При цьому глава держави запевнив, що примусово вивезені в Росію українці повернуться додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.