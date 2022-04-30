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Мінфін Німеччини ініціював припинення фінансування бюро екс-канцлера Шредера

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Берлін, Субота 30 квітня 2022 06:15
Мінфін Німеччини ініціював припинення фінансування бюро екс-канцлера Шредера Прапор Німеччини (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Держава повинна припинити фінансувати бюро колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера через його зв'язки з Росією. Таку думку висловив Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Шредер в даний час очолює раду директорів "Роснефти" і виступає в якості голови комітету акціонерів Nord Stream AG.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За німецькими законами, колишній канцлер має право після відставки на фінансування деякої кількості співробітників свого бюро за державний рахунок. Міністр фінансів також підкреслив, що поділяє обурення громадян, незадоволених ситуацією, що склалася.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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