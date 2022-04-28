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США зробили ще один крок до ленд-лізу для України

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Четвер 28 квітня 2022 22:00
США зробили ще один крок до ленд-лізу для України Фото: палата представників США підтримала ленд-ліз для України (Stinger censor)
Автор: Сергій Пишкін

Палата представників США підтримала резолюцію про розгляд ленд-лізу для Україні. Програма допоможе значно прискорити поставки озброєння до нашої країни для подальшого захисту від російської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Палати представників США.

Що таке ленд-ліз?

Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, завдяки якій США частково або ж на безоплатній основі, передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство та стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти.

Резолюцію про розгляд ленд-лізу було погоджено Палатою представників США. Наразі ж тривають дебати перед її прийняттям.

Що гарантує закон про ленд-ліз для України:

  • президент США Джо Байден матиме розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;
  • після ухвалення акту, Байден повинен впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для поставки продукції;
  • закон передбачає значне прискорення поставок до України озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США;

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