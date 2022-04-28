США зробили ще один крок до ленд-лізу для України

Палата представників США підтримала резолюцію про розгляд ленд-лізу для Україні. Програма допоможе значно прискорити поставки озброєння до нашої країни для подальшого захисту від російської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Палати представників США.

Що таке ленд-ліз?

Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, завдяки якій США частково або ж на безоплатній основі, передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство та стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти.

Резолюцію про розгляд ленд-лізу було погоджено Палатою представників США. Наразі ж тривають дебати перед її прийняттям.

Що гарантує закон про ленд-ліз для України: