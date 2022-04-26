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Говорили про Україну: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

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Туреччина, Вівторок 26 квітня 2022 13:36
Говорили про Україну: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним Ердоган провів телефонну розмову з Путіним (kremlin.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Реджеп Таїп Ердогана.

Подробиць розмови наразі не розголошують. Однак в деяких джерелах пишуть, що про цю телефонну розмову також повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що сьогодні вже відбулася телефонна розмова між президентом РФ та президентом Туреччини Ердоганом. За словами Пєскова, обговорювали Україну. Інших подробиць не озвучив.

Також турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган запропонує Путіну продовжити у Стамбулі переговори між Україною та РФ.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним збільшить шанси закінчення війни.

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