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Мінінфраструктури України наказало тимчасово закрити ряд морських портів

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Неділя 01 травня 2022 05:29
Мінінфраструктури України наказало тимчасово закрити ряд морських портів Фото: порт у Маріуполі (facebook.com/marport.offpage)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство інфраструктури України прийняло наказ про закриття окремих морських портів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і триваючими бойовими діями. Йдеться про гавані, які тимчасово контролюються загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Урядовий портал.

Зазначається, що відомством прийнято наказ від 28 квітня № 256, який був зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня за № 470/37806 "Про закриття морських портів".

Згідно з наказом з дня його офіційного опублікування закриті до відновлення українською стороною контролю такі морські порти:

  • Бердянськ,
  • Маріуполь,
  • Скадовськ,
  • Херсон.

"Вжиття зазначеного заходу спричинено неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища в той час, коли росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров'я", - пояснили в міністерстві.

Робота портів буде поновлена після перемоги України над російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що Держприкордонслужба України разом з ДБР заарештувала кілька суден під прапором РФ і Білорусі.

Також ми писали про те, що днями з румунського порту на Чорному морі відправили першу партію української кукурудзи.

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