На Донеччині окупанти "вдарили" по Добропіллю: поранено троє дітей
У суботу, 30 квітня, російські окупанти здійснили обстріл Добропілля Донецької області. В результаті 7 людей отримали поранення, серед них - троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"О 08:47 до ДСНС області надійшла інформація, що в м. Добропілля Покровського району відбувся обстріл. Як наслідок 7 осіб отримали травми, з них троє дітей", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що травмованим дітям не більше 6 років – двоє 2015 року народження та одна 2017-го.
"Чоловік 1973 року народження отримав черепно-мозкову травму. Наразі він госпіталізований до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування. Решта травмованих проходять амбулаторне лікування", - додають рятувальники.
Крім того, голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що минулої ночі окупанти завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади Краматорського району.
"Пошкоджені також сусідні будинки", - констатував він.
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