Окупанти готують "референдум" в Херсонській області, - Генштаб

Російська Федерація планує провести "референдум" на тимчасово захопленій території Херсонської області. Окупанти вже почали друкувати бюлетені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого "референдуму", друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України. При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання "Медуза", "Л/ДНР" також готуються провести "референдум" 14 й 15 травня щодо приєднання до Російської Федерації.

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