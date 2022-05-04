Зеленський сьогодні звернеться до народу Данії
У середу, 4 травня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до данського народу в прямому ефірі. У Данії сьогодні відзначається річниця звільнення країни від нацистської окупації під час Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У Копенгагені та Орхусі відбудуться два заходи під відкритим небом, де промова Зеленського транслюватиметься на великих екранах.
На заходах виступлять прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в Копенгагені і міністр закордонних справ Йеппе Кофод в Орхусі, а також буде оголошена хвилина мовчання за жертвами війни в Україні.
Війна Росії проти України триває 70 днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.