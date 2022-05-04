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Зеленський сьогодні звернеться до народу Данії

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Київ, Середа 04 травня 2022 16:50
Зеленський сьогодні звернеться до народу Данії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 4 травня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до данського народу в прямому ефірі. У Данії сьогодні відзначається річниця звільнення країни від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Копенгагені та Орхусі відбудуться два заходи під відкритим небом, де промова Зеленського транслюватиметься на великих екранах.

На заходах виступлять прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в Копенгагені і міністр закордонних справ Йеппе Кофод в Орхусі, а також буде оголошена хвилина мовчання за жертвами війни в Україні.

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