Зеленський сьогодні звернеться до народу Данії

У середу, 4 травня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до данського народу в прямому ефірі. У Данії сьогодні відзначається річниця звільнення країни від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У Копенгагені та Орхусі відбудуться два заходи під відкритим небом, де промова Зеленського транслюватиметься на великих екранах.

На заходах виступлять прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в Копенгагені і міністр закордонних справ Йеппе Кофод в Орхусі, а також буде оголошена хвилина мовчання за жертвами війни в Україні.

