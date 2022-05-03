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В Україні через війну загинули 220 дітей

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 08:31
В Україні через війну загинули 220 дітей Фото: в Україні через війну загинули 220 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 220 дітей. При цьому постраждали понад 406.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Понад 626 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії РФ. За офіційними даними, 220 дітей загинули і понад 406 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало в:

  • Донецькій області - 139,
  • Київській - 115,
  • Харківській - 95,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 45,
  • Миколаївській - 43,
  • Луганській - 37,
  • Запорізькій - 27,
  • Сумській - 17,
  • у Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Війна Росії проти України триває шістдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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