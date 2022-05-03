В Україні через війну загинули 220 дітей
Фото: в Україні через війну загинули 220 дітей (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 220 дітей. При цьому постраждали понад 406.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Понад 626 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії РФ. За офіційними даними, 220 дітей загинули і понад 406 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в:
- Донецькій області - 139,
- Київській - 115,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 45,
- Миколаївській - 43,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- у Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Війна Росії проти України триває шістдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.