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Російський вертоліт обстріляв позиції прикордонників у Сумській області

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Сумська область, П'ятниця 29 квітня 2022 16:10
Російський вертоліт обстріляв позиції прикордонників у Сумській області Фото: Росія вдруге за добу обстріляла Сумську область (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російський вертоліт обстріляв на території Сумської області позиції українських прикордонників. Окупанти застосували некеровані ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка", що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Росія вдруге за добу обстріляла територію Сумської області. Російська армія випустила понад 30 мін.

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