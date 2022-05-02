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По Одесі завдали ракетного удару. Влучили в релігійну споруду

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Понеділок 02 травня 2022 19:21
По Одесі завдали ракетного удару. Влучили в релігійну споруду Фото: окупанти ракетами влучили в релігійні споруди Одеси (wikimedia.org/User Alex_Levitsky)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Згідно з даними оперативного командування "Південь", внаслідок обстрілу були пошкоджені інфраструктурні об'єкти міста та одна з релігійних споруд.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.

Війна Росії проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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