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Окупанти знову безуспішно намагалися наступати на Сході. Зазнали втрат

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Неділя 01 травня 2022 19:24
Окупанти знову безуспішно намагалися наступати на Сході. Зазнали втрат Фото: окупанти зазнали втрат на Сході (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують намагатися наступати на Сході. Однак, усе безрезультатно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Українські військові дають відсіч російським окупантам. На Ізюмському напрямку ворог зазнав втрат серед особового складу та техніки.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - пише пресслужба.

Штурмові дії ворог здійснював й в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також безрезультатно.

"Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - додає пресслужба.

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