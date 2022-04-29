ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

При ракетному ударі по Фастову було поранено двох осіб

Новость на русском →
Фастів, П'ятниця 29 квітня 2022 12:34
При ракетному ударі по Фастову було поранено двох осіб Фото: російські війська вчора атакували Фастів (nationalinterest org)
Автор: Юлія Бойко

В результаті вчорашнього ракетного удару по Фастову були поранені дві особи. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної Військової адміністрації Олександра Павлюка.

"28 квітня близько 20:00 росіяни завдали ракетного удару по місту Фастів. В результаті було влучання по інфраструктурних об'єктах міста. Пожежу локалізовано. Є постраждалі. Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - зазначив він.

Нагадаємо, РБК-Україна вчора писало про ракетний удар по Фастову, але подробиць події не було.

Крім того, вчора російські війська вдарили ракетами по Києву, в результаті постраждали 10 осіб, загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фастов Війна Росії проти України
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я