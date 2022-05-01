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Польща як гарант не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій РФ

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Варшава, Неділя 01 травня 2022 17:15
Польща як гарант не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій РФ Фото: голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох (prezydent.pl)
Автор: Артем Горовенко

Польща готова виступити гарантом безпеки України в майбутній мирній угоді з Російською Федерацією. Але не підтримає документ зі здачею українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуба Кумоха для gazeta.pl.

За його словами, Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України. На сьогодні триває обговорення проекта угоди, який Офіс українського президента розіслав усім потенційним гарантам.

"Якщо буде досягнуто мирну угоду, нас цікавить тільки така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І тільки та, на яку погодяться українці", - зазначив Кумох.

Він повідомив, що в консультаціях беруть участь США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина і деякі інші країни.

"На даний момент... я не можу надати ніяких подробиць. Ми не будемо ухилятися від своїх зобов'язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну Росії. Чемберлену не буде місця (британський прем'єр, який пішов на поступки Адольфу Гітлеру в 1938 році, - ред.)", - додав Кумох.

Він також підкреслив, що Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому, тому гарантії повинні бути іншими, але "не такими смішними як в Будапештському меморандумі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французький президент Еммануель Макрон підтвердив готовність дати гарантії безпеки Україні.

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