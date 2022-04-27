Окупанти вночі знову били по житлових будинках Харківської області: 3 загиблих, 15 поранених

Окупанти вночі вчергове обстріляли житлові будинки Харкова та області. Внаслідок чого загинули троє людей, а ще 15 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова під час відеозвернення.

Наразі активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

"У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих", - розповів Синєгубов.

Він також спростував інформацію про скидання на території області фосфорних бомб.

"У соцмережах ширили інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано", - заявив голова ОВА.

За його словами, місцева влада зараз активно працює над відновленням критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вчора російські окупанти також обстріляли житлові райони Харкова, через що троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

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