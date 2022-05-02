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ЗСУ знищили Російський склад боєприпасів у Чорнобаївці, - Арестович

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Чорнобаївка, Понеділок 02 травня 2022 16:23
ЗСУ знищили Російський склад боєприпасів у Чорнобаївці, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці. Сьогодні були повідомлення про потужний вибух під Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". І так - багато разів поспіль", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося про потужний вибух біля Херсона, місцеві жителі бачили, як за містом піднімався стовп густого диму, в самому місті тремтіли шибки у вікнах. Також передбачається, що вибух був настільки гучним, що його могли чути за межами області.

Раніше СБУ перехопила телефонні розмови окупантів, з яких випливає, що вони масово відмовляються йти в наступ в районі Чорнобаївки.

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Збройні сили України Херсонская область Війна Росії проти України
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