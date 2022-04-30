Близько 23200 військових та понад 1000 танків: Генштаб оновив втрати Росії
Фото: станом на 30 квітня знищено 23200 окупантів та 1008 танків ворога (Getty Images)
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 200 своїх військових. Також було знищено 1008 танків та 190 літаків окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем - 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків - 190 (+1) од,
- гелікоптерів - 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі / катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- спеціальна техніка - 32 (+1).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Як зазначили в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.
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