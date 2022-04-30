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Близько 23200 військових та понад 1000 танків: Генштаб оновив втрати Росії

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Київ, Субота 30 квітня 2022 09:57
Близько 23200 військових та понад 1000 танків: Генштаб оновив втрати Росії Фото: станом на 30 квітня знищено 23200 окупантів та 1008 танків ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 200 своїх військових. Також було знищено 1008 танків та 190 літаків окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1008 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
  • артилерійських систем - 436 (+1) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 77 (+4) од,
  • літаків - 190 (+1) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
  • кораблі / катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
  • спеціальна техніка - 32 (+1).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Як зазначили в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.

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