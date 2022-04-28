Близько 22800 військових та 970 танків: Генштаб оновив втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 22800 своїх солдатів убитими. При цьому було знищено 970 танків та 187 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 складають:
- особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 970 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
- артилерійських систем - 431 (+10) од,
- РСЗВ - 151 (+2) од,
- засоби ППО - 72 (+1) од,
- літаків - 187 (+2) од,
- гелікоптерів - 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
- спеціальна техніка - 31 (+0).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
У Генштабі зазначають, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
"Дані уточнюються", - додають у відомстві.
Нагадаємо, українські підрозділи протиповітряної оборони над Одесою збили російський безпілотник.
Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну над Львівською областю сили ППО збили 20 крилатих ракет ворога. Також було знищено близько 10 БПЛА країни-агресора.
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