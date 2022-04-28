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Близько 22800 військових та 970 танків: Генштаб оновив втрати Росії

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 10:43
Близько 22800 військових та 970 танків: Генштаб оновив втрати Росії Фото: від початку війни знищено 22800 військових та 970 танків РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 22800 своїх солдатів убитими. При цьому було знищено 970 танків та 187 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 складають:

  • особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 970 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
  • артилерійських систем - 431 (+10) од,
  • РСЗВ - 151 (+2) од,
  • засоби ППО - 72 (+1) од,
  • літаків - 187 (+2) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
  • спеціальна техніка - 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

У Генштабі зазначають, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

"Дані уточнюються", - додають у відомстві.

Нагадаємо, українські підрозділи протиповітряної оборони над Одесою збили російський безпілотник.

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну над Львівською областю сили ППО збили 20 крилатих ракет ворога. Також було знищено близько 10 БПЛА країни-агресора.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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