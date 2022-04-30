ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чотири дні немає руху військ з території РФ в Україну, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Субота 30 квітня 2022 22:24
Чотири дні немає руху військ з території РФ в Україну, - Арестович Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив втрати військ РФ на Ізюмському напрямку та відзначив тривалу відсутність підкріплення для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.

Арестович розповів про великі втрати Росії в техніці та живій силі. Також радник керівника Офісу президента помітив відмову окупантів від введення нових сил.

"Вже чотири доби не видно руху російських військ з території РФ на територію України. Особливо на напрямку головного удару – на Ізюм. Зворотно валить велика кількість битої техніки, поранені та вбиті. Вбитих дуже багато", – заявив він.

До слова, Збройні сили відновили контроль над низкою сіл під Харковом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ВС РФ Офіс президента Олексій Арестович Війна Росії проти України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни