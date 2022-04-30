Чотири дні немає руху військ з території РФ в Україну, - Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив втрати військ РФ на Ізюмському напрямку та відзначив тривалу відсутність підкріплення для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE .

Арестович розповів про великі втрати Росії в техніці та живій силі. Також радник керівника Офісу президента помітив відмову окупантів від введення нових сил.

"Вже чотири доби не видно руху російських військ з території РФ на територію України. Особливо на напрямку головного удару – на Ізюм. Зворотно валить велика кількість битої техніки, поранені та вбиті. Вбитих дуже багато", – заявив він.