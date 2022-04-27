ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Швеція запросила у ЄС компенсацію за військові поставки для України

Новость на русском →
Стокгольм, Середа 27 квітня 2022 12:26
Швеція запросила у ЄС компенсацію за військові поставки для України Фото: прем'єр Швеції Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Уряд Швеції в числі низки інших країн запросив компенсацію у Європейського союзу за військові поставки для України. Зокрема, за поставку касок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Шведське радіо".

Повідомляється, що компенсацію запросили за постачання озброєння та військової техніки. Серед іншого, була направлена заявка на компенсацію за 5000 військових касок, але пізніше стало відомо, що Стокгольм вимагає на 95 млн крон (близько 9 млн євро) більше, ніж коштували відправлені каски.

У той же час повідомляється, що Швеція отримає компенсацію тільки за малу частину військових поставок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція передала Україні кілька тисяч одиниць протитанкової зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Швеція Війна Росії проти України
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі