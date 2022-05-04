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Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня, - розвідка

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Маріуполь, Середа 04 травня 2022 12:27
Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня, - розвідка Фото: заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Керівництво Росії готується провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня. Для цього у місто прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що від недавно Кирієнко став новим кремлівським куратором з питань щодо ОРДЛО. Основне його завдання - підготовка "урочистих заходів" до 9 травня.

В окупованому Донецьку цього року відмовилися від проведення "свята", тому центр "урочистостей" планують перенести в Маріуполь. Для цього у зруйнованому місті проводять прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

"Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Для підготовки відповідних кадрів у Маріуполь прибув пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує продовжувати "спецоперацію" в Україні до вересня.

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