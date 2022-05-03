Німеччина має намір поставити Україні самохідні гаубиці, - Welt

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За даними видання, політичне рішення канцелярії і Міністерства оборони Німеччини було прийнято всупереч раді керівних кадрів бундесверу. Вони вказали, що тільки близько 40 зі 119 Panzerhaubitzen 2000, що знаходяться на озброєнні Бундесверу, були справні і незамінні для власних потреб.

Також ставиться під питання застосування для України зброї, яка має складну цифрову систему управління вогнем. Уряд проігнорував ці побоювання, хоча одна з його політичних максим полягає в тому, щоб не послаблювати Бундесвер і його здатність формувати союзи поставками зброї на Україну.