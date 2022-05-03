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Німеччина має намір поставити Україні самохідні гаубиці, - Welt

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Берлін, Вівторок 03 травня 2022 12:50
Німеччина має намір поставити Україні самохідні гаубиці, - Welt Фото: Німеччина має намір поставити Україні самохідні гаубиці (flickr.com/bronpancerna)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини прийняв рішення про постачання Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 із запасів бундесверу. Берлін поставить сім систем броньованих артилерійських гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними видання, політичне рішення канцелярії і Міністерства оборони Німеччини було прийнято всупереч раді керівних кадрів бундесверу. Вони вказали, що тільки близько 40 зі 119 Panzerhaubitzen 2000, що знаходяться на озброєнні Бундесверу, були справні і незамінні для власних потреб.

Також ставиться під питання застосування для України зброї, яка має складну цифрову систему управління вогнем. Уряд проігнорував ці побоювання, хоча одна з його політичних максим полягає в тому, щоб не послаблювати Бундесвер і його здатність формувати союзи поставками зброї на Україну.

Panzerhaubitzen 2000- це важкі артилерійські знаряддя, які можуть стріляти на відстань до 40 кілометрів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив обережність Німеччини в поставках важкого озброєння Україні.

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