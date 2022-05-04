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Окупанти запустили ракети по Черкасах. В місті спрацювала ППО

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Черкаси, Середа 04 травня 2022 20:41
Окупанти запустили ракети по Черкасах. В місті спрацювала ППО Фото: Черкаси зазнали ракетного удару 4 травня (nationalinterest.org)
Автор: Антон Федорців

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець підтвердив удар російських військ по Черкасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Табурець закликав містян не панікувати. Українські сили протиповітряної оборони борються із загрозою.

"Черкащани, без паніки! Працює ППО. ЗАЛИШАЙТЕСЯ В УКРИТТЯХ! Жодних фото і відео!" – йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється.

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