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Війська РФ наступають скрізь. Це дуже дивно, - Арестович

Новость на русском →
Вівторок 26 квітня 2022 02:21
Війська РФ наступають скрізь. Це дуже дивно, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти пробують наступати на всьому фронті та вирішили йти на Кривий Ріг Дніпропетровської області з боку тимчасово захопленого Херсона. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович назвав такі дії противника дивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"У Херсонській області почався цікавий рух... (війська РФ) вирішили наступати в бік Кривого Рогу. Подивимося, як у них це вийде. Вони нікуди не просунулися. Але, мабуть, збираються, за деякими ознаками. І тут виникає питання - pourquoi (навіщо, чому)", - сказав він.

Радник керівника ОПУ вважає, що новий командувач вторгненням в Україну російський генерал армії Олександр Дворніков "хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва - просто взяти і скрізь наступити".

Говорячи про ймовірні наслідки такої атаки рашистів Арестович висловив думку, що загарбники "вб'ються об оборону, та й все - і не будуть більше наступати".

"Але, звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупованням намагатися взяти Краматорськ і Слов'янськ, в тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь. А ще в книзі майбутніх командирів вказувався перший принцип - це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту... це база, це алфавіт. Російські військові повинні це розуміти, але вони наступають скрізь", - зазначив він.

Арестович назвав такі спроби наступати по всьому фронту "величезною дурістю" з військової точки зору.

"Вони сильно прискорюють швидкість своєї утилізації та зменшують шанси на успіх в рази. Ось чого точно не треба було робити, так це наступати на Кривий Ріг... Логіка не військова, вона політична", - резюмував експерт.

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російські окупанти намагаються перейти в наступ на місто, і збільшили інтенсивність обстрілів Дніпропетровської області. При цьому зазначив, що всі спроби атак успішно відбиті ЗСУ.

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