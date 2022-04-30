Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

Сьогодні, 30 квітня, російський літак повітряного спостереження і аерофотознімання Ан-30 вторгся в повітряний простір Швеції. Влада країни назвала інцидент небезпечним, у світлі ситуації у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.