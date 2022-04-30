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Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

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Стокгольм, Субота 30 квітня 2022 22:56
Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції Фото: російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції (twitter.com/qretaxyeta)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 30 квітня, російський літак повітряного спостереження і аерофотознімання Ан-30 вторгся в повітряний простір Швеції. Влада країни назвала інцидент небезпечним, у світлі ситуації у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"У п'ятницю ввечері Російський гвинтовий літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції", - цитує видання заяву Міністерства оборони Швеції.

Відзначається, що за російським літаком стежили протиповітряні сили країни і сфотографували його. Політ відстежувався на схід від Бернхольма, датського острова в Балтійському морі, перш ніж він правився в бік шведського повітряного простору.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст назвав неприйнятним порушення повітряного простору країни російським літаком. Він назвав інцидент недоречним у світлі ситуації з безпекою.

"Шведський суверенітет завжди повинен поважатися", - уклав глава Міноборони.

Нагадаємо, в кінці березня чотири російські бойові літаки з ядерною зброєю на борту порушили повітряний простір Швеції.

Зазначимо, влітку цього року у Європі пройдуть найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО щодо відбиття вторгнення Росії в одну з країн Альянсу.

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