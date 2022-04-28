ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США прийняли законопроєкт, який закликає продати захоплені російські Яхти для допомоги Україні

Новость на русском →
США, Четвер 28 квітня 2022 01:49
У США прийняли законопроєкт, який закликає продати захоплені російські Яхти для допомоги Україні Фото: Конгрес США (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів прийняла законопроєкт, що закликає президента Байдена продати заморожені предмети розкоші російських олігархів, і використовувати кошти для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Для вступу в силу законопроєкт повинен бути прийнятий Сенатом і підписаний президентом США.

Даний законопроєкт є рамковим. Він не встановлює механізм, але - це перший крок у напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України.

Нагадаємо, Мінфін Франції заарештував 3 маєтки російських бізнесменів.

Раніше Канада ввела санкції проти понад 200 представників "ЛДНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі