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У Запорізькій області продовжуються локальні бої по всій лінії зіткнення

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Четвер 28 квітня 2022 00:49
У Запорізькій області продовжуються локальні бої по всій лінії зіткнення Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські війська продовжують спроби просунутися на схід від Гуляйполя і заволодіти Великою Новосілкою, а також покращити тактичне становище своєї армії у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву запорізької обласної військової адміністрації.

У ЗСУ зазначили, що російські військові успіху не мають, і вони відходять із втратами. Мало того, в районі Гуляйполя полк "Азов" узяв у полон кілька мобілізованих із псевдореспублік Донбасу.

Разом з тим, мешканці тимчасово окупованої Василівки сьогодні вдень повідомляли про артилерійські обстріли. Звуки доносилися від залізничного вокзалу та в одному з житлових кварталів міста.

Зберігається у Василівці і проблема постійного тиску окупантів на представників місцевої влади з примусом скласти повноваження шляхом написання заяв.

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за підозрою у колабораціонізмі самопроголошеного мера Енергодара Андрія Шевчика.

Нагадаємо, що мелітопольській депутатці від фракції ОПЗЖ Галині Данильченко, яку окупанти представили як "виконуючи обов’язки міського голови" правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі, а до того, 13 березня, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у держзраді.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти оглядають оселі місцевих жителів у пошуках представників силових та правоохоронних структур України. Крім того, загарбники здійснюють перепис населення: пересування без документів, що засвідчують особу, росіяни забороняють.

Пограбування та вивіз майна з мелітопольських підприємств набирає обертів. Так, за свідченням мелітопольців, на початку тижня була зафіксована колонна з фур із заклеєними державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік Криму.

Також надходить інформація про те, що військові РФ захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, яке було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.

За повідомленнями правозахисної організації "Репортери без кордонів", у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів. Вони також вилучають техніку у працівників засобів масової інформації та беруть у заручники тих, хто відмовляється співпрацювати.

У Бердянську КП "Міськсвітло" припинило свою роботу через неможливість роботи в законодавчому полі України. Як зазначає виконком Бердянської міськради, робота підприємства буде відновлена після стабілізації ситуації в області.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям, в результаті чого поранення отримали троє осіб.

Ми також писали про те, що у Запорізькій області окупанти змушують навчати дітей за російською програмою.

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