ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запорізькій області відкриють гуманітарний коридор: час і маршрут

Новость на русском →
Запорізька область, Четвер 28 квітня 2022 11:24
У Запорізькій області відкриють гуманітарний коридор: час і маршрут Фото: в Запорізькій області відкриють гуманітарний коридор (dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 квітня заплановано відкриття гуманітарного коридору із Запоріжжя до тимчасово окупованої частини області. Маршрут пролягатиме через місто Василівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОДА.

"Сьогодні, 28 квітня буде відкрито гуманітарний коридор з міста Запоріжжя до тимчасово окупованої частини Запорізької області. Маршрут пролягатиме через м. Василівка Запорізької області та буде функціонувати з 11:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші