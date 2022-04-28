З 1 травня по 2000-3000 гривень платитимуть переселенцям з 8 областей: повний перелік громад

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати по 2000-3000 гривень. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Станом на 27.04 до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (2 громади), Херсонської (49 громад), Харківської (51 громада), Миколаївської (4 громади), Донецької (66 громад - усі), Луганської (37 громад - усі), Одеської (1 громада) та Запорізької (49 громад) областей.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);

території, на яких ведуться активні бойові дії.

"Наголошуємо, що громади Донецької та Луганської областей перебувають у даному переліку у повному складі. Тобто, з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія", або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.

Уряд змінив порядок надання допомоги з травня. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.