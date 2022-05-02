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Польща закликала ввести повне ембарго на нафту і газ з Росії

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Варшава, Понеділок 02 травня 2022 15:23
Польща закликала ввести повне ембарго на нафту і газ з Росії Фото: Польща закликала ввести повне ембарго на нафту і газ з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський підкреслив, що введені досі санкції проти Росії були дуже важливим кроком, але недостатнім. Він закликав ЄС ввести повне ембарго на нафту і газ з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samozardowy.

"Росія шукає способи обійти ці санкції, обійти їх, використовувати певні лазівки, які їй вдається знайти. І найголовніше, Росія досі не відрізана від грошей за сировину - за нафту і газ", - заявив Яблонський.

Він нагадав, що це основні джерела доходу, які "дозволяють Путіну фінансувати війну в Україні".

Він підкреслив, що позиція Польщі щодо санкцій на нафту і газ з Росії ясна - має бути повне європейське ембарго на цю сировину.

"Нафта, на відміну від газу, характеризується тим, що набагато легше знайти альтернативні джерела поставок з інших регіонів світу. Транспортування газу - технологічно набагато складніший процес". - зазначив він.

Разом з тим він зазначив, що на нафту припадає понад 75% доходів Росії від продажу вуглеводнів.

"Це означає, що якщо ми не перекриємо це джерело доходу для Путіна, то у нього залишаться кошти для фінансування війни". Ми повинні зробити це якомога швидше", - додав представник МЗС Польщі.

Заступник глави МЗС підкреслив, що зараз необхідні сміливі політичні рішення.

"Ми ведемо переговори з нашими партнерами, щоб знайти цей оптимальний, найбільш ефективний спосіб, щоб ефективно провести цю конфіскацію", - заявив Яблоньскі.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС запропонує поетапний план введення ембарго на російську нафту, а повна відмова планується на кінець 2022 року.

Додамо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити план поетапного ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

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