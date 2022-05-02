Ембарго на нафту з РФ має увійти до шостого пакету санкцій ЄС, - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на введенні нафтового ембарго щодо РФ в рамках шостого пакета санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС ФРН в інтерв'ю телеканалу ARD.

За словами німецького міністра, Берлін веде кампанію за нафтове ембарго проти РФ.

"Ми також проводимо кампанію всередині ЄС за те, щоб тепер вся Європа відмовилася від нафти відповідно до 6-го пакета санкцій ЄС", - зазначила Бербок.

Чиновник розповіла, що ще кілька тижнів тому було відомо, що негайні енергетичні санкції не могли тривати й місяць. Однак тепер уряд Німеччини підготувався, оскільки має бути в змозі витримувати санкції проти РФ протягом багатьох років.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що санкції можуть бути зняті тільки після того, як Росія повністю виведе свої війська з України.

За словами Бербок, західні санкції також спрямовані на те, щоб послабити економіку РФ, щоб вона не могла почати нову війну.

"Звичайно, я хочу, щоб Росія ніколи більше не вела агресивну війну, що порушує міжнародне право. Завдяки санкціям ми гарантуємо, що подальші військові дії в інших регіонах тільки російськими силами в найближчі кілька років неможливі", - додала вона.