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ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб

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Харківська область , Четвер 28 квітня 2022 19:13
ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб Українські військові відновили контроль над Кутузівкою (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України відновили контроль на населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що Сили оборони України сьогодні повністю відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області військові ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів.

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Збройні сили України Харків
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