ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що Сили оборони України сьогодні повністю відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області військові ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів.

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