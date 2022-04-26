ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Газпром" повідомив про зупинку поставок газу для Болгарії

Новость на русском →
Болгарія, Вівторок 26 квітня 2022 23:09
"Газпром" повідомив про зупинку поставок газу для Болгарії Фото: "Газпром" закрив поставу газу в Болгарію
Автор: Євгеній Прокопенко

Болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz отримала повідомлення від російського "Газпрому" про припинення поставок газу з 27 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Прайм.

Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання за контрактом і здійснила всі платежі своєчасно.

Також вказується, що після аналізу, проведеного Державною компанією Bulgargaz і болгарським енергетичним холдингом, було встановлено, що запропонований Росією новий двоетапний порядок оплати не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії.

"Міністерство енергетики, Болгарський енергетичний холдинг," Булгаргаз "і" Булгартрансгаз "зробили кроки з пошуку альтернативних джерел постачання природного газу і врегулювання ситуації, - цитує заяву профільної влади місцеве видання"Стандарт". - В даний час ніяких обмежувальних заходів для споживачів в Болгарії не потрібно", - повідомили в Міністерстві енергетики Болгарії.

Нагадавши, польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Болгария
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами