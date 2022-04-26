"Газпром" повідомив про зупинку поставок газу для Болгарії
Болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz отримала повідомлення від російського "Газпрому" про припинення поставок газу з 27 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Прайм.
Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання за контрактом і здійснила всі платежі своєчасно.
Також вказується, що після аналізу, проведеного Державною компанією Bulgargaz і болгарським енергетичним холдингом, було встановлено, що запропонований Росією новий двоетапний порядок оплати не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії.
"Міністерство енергетики, Болгарський енергетичний холдинг," Булгаргаз "і" Булгартрансгаз "зробили кроки з пошуку альтернативних джерел постачання природного газу і врегулювання ситуації, - цитує заяву профільної влади місцеве видання"Стандарт". - В даний час ніяких обмежувальних заходів для споживачів в Болгарії не потрібно", - повідомили в Міністерстві енергетики Болгарії.
Нагадавши, польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.
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