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Росія відновила постачання газу до Польщі, - Reuters

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Москва, Середа 27 квітня 2022 09:25
Росія відновила постачання газу до Польщі, - Reuters Фото: "Газпром" відновив поставки в Польщу (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 27 квітня, поновилися поставки російського газу до Польщі. Напередодні фізичні поставки впали до нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що поставки газу в Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" виросли після того, як напередодні впали до нуля.

Згідно з даними мережі газотранспортних операторів Європейського союзу, фізичні поставки газу з Білорусі до Польщі склали 3 449 688 кВтг*год станом на 06:22 за центральноєвропейським часом.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Росія без офіційних заяв призупинила постачання газу до Польщі.

Пізніше російський "Газпром" підтвердив, що має намір зупинити поставки на початку контрактного дня 27 квітня. Причини даного рішення не розголошувалися, але польська сторона вже заявляла, що готова обійтися без російського газу.

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