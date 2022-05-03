Російська армія значно ослабла після вторгнення в Україну, - британська розвідка

За даними британської розвідки, російський оборонний бюджет подвоївся з 2005 по 2018 рік за рахунок інвестицій в розвиток повітряних, наземних і морських сил і засобів. Однак модернізація все одно не дозволила Росії домінувати над Україною як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні, що не дозволяє перетворити чисельну силу на вирішальну перевагу.

"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, в результаті вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде посилено санкціями. Це матиме довгостроковий вплив на здатність Росії розгортати свої збройні сили", - додали в розвідці.