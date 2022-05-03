Російська армія значно ослабла після вторгнення в Україну, - британська розвідка
Російська армія стала значно слабшою в результаті повномасштабного вторгнення в Україну. Її відновлення сповільнюватимуть міжнародні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, російський оборонний бюджет подвоївся з 2005 по 2018 рік за рахунок інвестицій в розвиток повітряних, наземних і морських сил і засобів. Однак модернізація все одно не дозволила Росії домінувати над Україною як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні, що не дозволяє перетворити чисельну силу на вирішальну перевагу.
"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, в результаті вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде посилено санкціями. Це матиме довгостроковий вплив на здатність Росії розгортати свої збройні сили", - додали в розвідці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше чверті російських сил вторгнення в Україні вже виведені з ладу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.