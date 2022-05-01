Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 1 травня
Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 1 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково чотири рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 1 травня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
В Укрзалізниці відзначають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця через комендантську годину в Запоріжжі скасовує деякі поїзди.
Раніше Укрзалізниця скасувала рейси на період затяжної комендантської години в Одесі.
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