Завдання №1 у війні та шлях повернення Криму: Зеленський розповів, що буде для України перемогою

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії. Це витіснення військ РФ у їх положення до 24 лютого, а після - повернення тимчасово окупованого півострову Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Відновити територіальну цілісність. Наша задача номер один - це відправити і дотиснути війська РФ на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасового окупованому півострові Крим буде складно і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, Україні вдасться витиснути Росію і все закінчиться перемовинами, однак коли це відбудеться поки не відомо.

"Тому, я вважаю, що нам треба витримати, витиснути завдяки тій чи іншій зброї, підтримці санкційній, витиснути Росію максимально з нашої території. У будь-якому випадку все одно закінчиться тим чи іншим форматом перемовин. Скільки це буде йти я не можу сказати, тут у мене гарантій немає", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, також президент України розповів про три речі, які можуть забезпечити ефективну реакцію світу на агресію Росії.

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