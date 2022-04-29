ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Армія РФ сповільнила наступ під Ізюмом з однієї з двох причин, - Арестович

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 29 квітня 2022 23:39
Армія РФ сповільнила наступ під Ізюмом з однієї з двох причин, - Арестович Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські військові істотно сповільнили свій наступ у напрямку Ізюма в Харківській області. За його словами, цьому може бути дві причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича.

"Загальмувався російський наступ в районі Ізюма, чого він загальмувався - два варіанти: перший, вони ретируються, другий – втомилися і не наступають, просто поповнюються, поки не наступають", – зазначив Арестович.

Радник глави офісу президента підкреслив, що тактичні дії на Ізюмському напрямку не припинилися, проте російські окупанти припинили тиснути. Він також зазначив, що ЗСУ протягом дня дещо просунулися на півночі Харківської області та звільнили кілька населених пунктів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович Вторгнення Росії до України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я