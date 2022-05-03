До Одеси не долетіли три російські ракети: збили ППО
Фото: ППО С300 (livejournal)
Три російські ракети збили у небі Одеської області. Спрацювали сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.
Ввечері 3 травня сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами на Одещину. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, Ввечері 3 травня майже всі області України охопила повітряна тривога. Після цього у декількох містах країни, зокрема у Львові, пролунали потужні вибухи.
Сьогодні ж українські сили ППО збили ворожий безпілотник у небі над Одесою.
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