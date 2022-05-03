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До Одеси не долетіли три російські ракети: збили ППО

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 22:18
До Одеси не долетіли три російські ракети: збили ППО Фото: ППО С300 (livejournal)
Автор: Євгеній Прокопенко

Три російські ракети збили у небі Одеської області. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.

Ввечері 3 травня сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами на Одещину. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, Ввечері 3 травня майже всі області України охопила повітряна тривога. Після цього у декількох містах країни, зокрема у Львові, пролунали потужні вибухи.

Сьогодні ж українські сили ППО збили ворожий безпілотник у небі над Одесою.

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