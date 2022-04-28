ЗСУ збили за день російський бомбардувальник, 6 безпілотників і крилату ракету

Українські військові уразили за минулу добу 8 повітряних цілей російських окупантів, збивши літак винищувач-бомбардувальник, шість безпілотників і крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - розповіли в ПС ЗСУ.

Також зазначається, що українська військова авіація продовжує виконання спеціальних завдань у нашому небі.

"За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракет Повітряних Сил і Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, днем раніше ЗСУ збили 1 російський літак, 3 безпілотники, 2 ракети та 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Також ми писали, що ввечері 27 квітня українські військові над Одесою збили російський безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про повномасштабну війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!