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ЗСУ збили за день російський бомбардувальник, 6 безпілотників і крилату ракету

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Четвер 28 квітня 2022 01:26
ЗСУ збили за день російський бомбардувальник, 6 безпілотників і крилату ракету Фото: російський винищувач-бомбардувальник Су-34 (ru.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові уразили за минулу добу 8 повітряних цілей російських окупантів, збивши літак винищувач-бомбардувальник, шість безпілотників і крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракет Повітряних Сил і Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей", - йдеться в публікації.

Були збиті:

  • 1 літак (імовірно Су-34);
  • 1 крилату ракету (на фото);
  • 6 БПЛА ОТР.

Також зазначається, що українська військова авіація продовжує виконання спеціальних завдань у нашому небі.

"Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - розповіли в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, днем раніше ЗСУ збили 1 російський літак, 3 безпілотники, 2 ракети та 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Також ми писали, що ввечері 27 квітня українські військові над Одесою збили російський безпілотник.

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