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Польща передала Україні понад 200 танків і десятки БМП

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Варшава, П'ятниця 29 квітня 2022 12:00
Польща передала Україні понад 200 танків і десятки БМП Фото: Польщі передала Україні танки Т-72 (mil.ru)
Автор: Олександр Мороз

Польська сторона передала Україні понад 200 танків Т-72 для відбиття російського вторгнення. Крім того, надала ще кілька десятків бойових машин піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що Польща надала Україні достатню кількість танків для формування двох танкових бригад - це понад 200 одиниць Т-72.

Ці поставки не включають військову допомогу на 1,6 млрд доларів, до яких увійшли самохідні гаубиці "Гвоздика" і реактивні установки "Град". Варшава до цього також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 і Су-27, дрони виробництва WB Electronics, ПЗРК "Піорун" і велику кількість боєприпасів.

Видання зазначає, що на озброєнні в Польщі налічувалося майже 400 танків Т-72, в 2019 році частина з них була модернізована, проте Україні передаються ті машини, які не встигли пройти доопрацювання.

Нагадаємо, раніше цього тижня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв про передачу танків Україні.

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