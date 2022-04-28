Закидали фосфорними бомбами. За ніч Росія завдала 50 авіаударів по Маріуполю

Минулої ночі російські окупанти завдали по Маріуполю близько 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара.

"Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти та всього, що може використати варвар проти людства", - написав він.

Паламар також навів цікаву статистику: втрати Росії лише у Маріуполі становлять понад 1 млрд 111 млн доларів.

"Вдумайтеся ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це тільки Маріуполь", - констатував він.

Також Паламар закликав до рішучих дій щодо розблокування окупованого міста.

"Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади чи евакуації всіх, хто сподівається та вірить у Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь - це Україна, а Україна - це Маріуполь", - резюмував заступник командира "Азова".